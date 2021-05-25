США призвали продолжить расследование о происхождении COVID-19

«Нам нужно разобраться в этом, и нам нужен полностью прозрачный процесс со стороны Китая. Нам нужна помощь ВОЗ в этом вопросе», — заявил один из советников главы Белого дома по коронавирусу Энди Славитт, слова которого приводит Financial Times.

Славитт выступил после того, как The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на секретный отчет разведки США, что трое сотрудников китайского Института вирусологии в Ухане, где в декабре 2019 года был зафиксирован первый случай коронавируса, в ноябре того же года почувствовали столь сильное недомогание, что были вынуждены обратиться в больницу.

Представитель Белого дома отметил, что расследование, проведенное в начале этого года Всемирной организацией здравоохранения, не дало достаточных объяснений того, как болезнь впервые начала распространяться среди людей.

Команда ВОЗ, посетившая Ухань в марте, совместно с китайскими экспертами пришла к выводу, что вирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное и его лабораторная утечка «крайне маловероятна». Однако не всех ученых удовлетворили эти выводы. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус признал их недостаточно полными, отметив, что международные эксперты столкнулись с трудностями в доступе к «необработанным данным» из Китая, отмечает FT.

МИД Китая в ответ на запрос WSJ о комментарии отметил: «США продолжают раздувать шум вокруг теории лабораторных утечек. Действительно ли Вашингтон озабочен поиском источника болезни, или же это попытка отвлечь внимание?»