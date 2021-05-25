В каких местах ношение маски обязательно

В Азербайджане определены сферы деятельности и услуг, где требование ношения масок остается в силе после 06:00 31 мая. Это отражено в поправке к решению Кабинета министров «О требованиях к использованию средств индивидуальной защиты во время особого карантинного режима».

Согласно постановлению, для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана средства индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.) должны быть использованы в следующих случаях:

- в транспортных средствах, используемых для междугородных (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобусы, такси, метро, железная дорога и др.);

- на закрытых рынках, закрытых объектах общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания, в зависимости от вида услуг, оказываемых в этих объектах);

- в помещениях, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений);

- в помещениях зданий, принадлежащих физическим и юридическим лицам, которые используются для обслуживания клиентов;

- в офисах и на производственных площадках на открытом воздухе;

- в закрытых местах, местах религиозного поклонения, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых объектах;

Нарушение требований настоящего решения влечет ответственность, установленную Кодексом об административных проступках.