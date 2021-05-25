Уходят последние люди, олицетворяющие и некогда создавшие наши общие смысловые пространства - такие, как Гейдар Алиев в сфере политического мастерства, Таир Салахов в сфере живописи... И хотя время титанов, реализовавших идеи и задачи глобальной державы, ушло вспять, у нас сохраняется общая память, требующая соответствующего попечения. Определенных институтов ее сохранения и актуализации для последующих поколений.

Причастность к общей Победе, большим социальным и технологическим прорывам космического масштаба, пожалуй, единственный, практически безупречный элемент памяти общего советского наследия сохраняется до сих пор, не подвергаясь неизбежной энтропии и бегу времени. Однако объем толкования теперь превышает само наследие, что объективно нарастающей дистанции времени.

Хотя за 30 лет постсоветской деятельности институтов СНГ были удачные попытки в поддержании диалога медиасообществ, выработки общих календарных ритуалов в основном вокруг войны и победы во Второй Мировой войне - взять хотя бы одинаковые по статусу участников и высоте торжественно-драматического пафоса мероприятия на 9 Мая, выполняемые ежегодно в Минске, Баку, Москве, других столицах. Но, тем не менее, так и не удалось добиться яркого и нового зримого символа этой памяти. Все, что мы имеем, мозаично и отрывками словно вырвано из контекста.

И здесь важно, в какой форме - что именно мы хотели бы видеть в качестве проявления выражения этой памяти наших предков. Как найти такую форму, чтобы она одновременно не гипнотизировала фантомами величие прошлых лет, но объединяла нас в будущем...

Символично вот такое совпадение. Вечером 20 мая, накануне кончины Салахова, на сайте российского президента был опубликован Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Звание будут получать города, в свое время не получившие звания города-героя, но участвовавшие своими силами, предприятиями и людскими ресурсами в Великой войне..

На самом деле, это тот самый путь памяти, за который ратовали ветераны и многие их потомки в городах бывшего Советского Союза, для сохранения высокого статуса почитания этого времени.

Смогут ли такой же статус, городов трудовой доблести, распространить на СНГ и, в частности, на Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, зависит от нашей активности.