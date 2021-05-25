Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал глава российского государства.

По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

Путин уверен в надежности и безопасности российских вакцин от коронавируса и считает, что в России созданы все условия для того, чтобы сделать прививку.