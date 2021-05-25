Иран ввел запрет на майнинг криптовалют до осени
Власти Ирана запретили майнинг криптовалют на территории страны до 22 сентября. Об этом в эфире иранского телевидения сообщил президент Ирана Хасан Роухани, пишет Bloomberg.
По словам главы иранского государства, около 85% майнеров работают на территории Ирана без соответствующей лицензии.
Запрет на добычу цифровых активов был принят в связи с пиковым сезоном нагрузки на электрические сети. В нескольких крупных городах уже происходили отключения электроэнергии на фоне роста потребления электричества и засухи, из-за которой гидроэлектростанции работают не на полную мощность.