Владимир Путин: «Азербайджан пользуется значительным авторитетом в мире»

«Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня», - говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

Владимир Путин

Путин высоко ценит отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Президент России в своем письме выражает уверенность, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо азербайджанского и российских народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

В своем письме Путин выражает личные пожелания Алиеву: «От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания».