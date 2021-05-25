Владимир Путин: «Азербайджан пользуется значительным авторитетом в мире»

«Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня» , - говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

Путин высоко ценит отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Президент России в своем письме выражает уверенность, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо азербайджанского и российских народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

В своем письме Путин выражает личные пожелания Алиеву: «От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания».