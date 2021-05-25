Азербайджан обыграл Украину на турнире памяти Лобановского в Киеве

Сегодня в Киеве стартовал 17-й по счету международный турнир памяти Валерия Лобановского.

В турнире участвуют молодежные (U-21) сборные Украины, Азербайджана и Узбекистана. В первом матче наша команда встречалась со сверстниками с Украины и победила со счетом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил Муса Гурбанлы – сын главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова.

Завтра сборная Азербайджана сыграет с Узбекистаном, а 28 мая встретятся украинские и узбекские футболисты.

Между тем, сегодня утром состоялась символическая церемония открытия турнира. Представители Украинской ассоциации футбола и команд-участниц почтили память знаменитого тренера, возложив цветы к его памятнику у столичного стадиона «Динамо», который уже много лет носит его имя.