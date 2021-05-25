Азербайджан обыграл Украину на турнире памяти Лобановского в Киеве
Сегодня в Киеве стартовал 17-й по счету международный турнир памяти Валерия Лобановского.
В турнире участвуют молодежные (U-21) сборные Украины, Азербайджана и Узбекистана. В первом матче наша команда встречалась со сверстниками с Украины и победила со счетом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил Муса Гурбанлы – сын главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова.
Завтра сборная Азербайджана сыграет с Узбекистаном, а 28 мая встретятся украинские и узбекские футболисты.
Между тем, сегодня утром состоялась символическая церемония открытия турнира. Представители Украинской ассоциации футбола и команд-участниц почтили память знаменитого тренера, возложив цветы к его памятнику у столичного стадиона «Динамо», который уже много лет носит его имя.
Азербайджан представляли главный тренер нашей молодежной сборной Милан Обрадович и технический директор АФФА Джахангир Гасанзаде. Обрадович хорошо помнит перипетии первого розыгрыша турнира, во время которого он защищал цвета московского «Локомотива», а его клуб занял 4-е место: «Мне очень приятно вернуться в Киев. Я играл еще в первом турнире памяти Лобановского, а сейчас, 18 лет спустя, рад быть здесь в качестве тренера.
Чувствую очень теплые эмоции, ведь я обожаю Киев. Он невероятно красив в мае. Постараюсь передать своим футболистам это хорошее настроение и положительную энергию.
Нас ждут две игры с хорошими соперниками. Хотим посмотреть, на каком уровне физически и тактически мы находимся по сравнению с Украиной и Узбекистаном».