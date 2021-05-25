Роухани: «Иран и Азербайджан будут действовать совместно»

«С первых дней восстановления Азербайджаном независимости Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика как два искренних соседа продемонстрировали высокий уровень братских и добрососедских отношений, основанных на исторических, культурных и религиозных связях». Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана, об этом говорится в поздравительном письме президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

Президент Ирана выражает уверенность, что «обе страны и в будущем, вдохновленные нашей богатой культурой и древней историей, будут действовать совместно в соответствии с принципом взаимопонимания, желанием наших народов расширять сотрудничество, политические, экономические и культурные связи, укреплять региональный мир и стабильность».