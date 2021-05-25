Число загрузок приложения Nar+ превысило полмиллиона

Увеличилось количество пользователей приложения Nar+, которое делает пользовательские услуги удобнее и более доступными для абонентов посредством цифровых каналов. За период наблюдался ежедневный рост в количестве пользователей приложения в 127%. Количество загрузок приложения «Nar+», позволяющего управлять счетом в цифровом формате, уже превысило полмиллиона.

По количеству пользователей услуги столица заняла первое место с показателем 60%. Второе место заняли абоненты, проживающие в Сумгаите.

Стоит отметить, что приложение «Nar+» позволяет абонентам выполнять большинство необходимых операций без обращения в Служба поддержки. Через приложение, за считанные секунды можно заказать новый интернет-пакет, получить информацию о тарифах, подключиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, получить детальную выписку со счета, а также контролировать до 5 аккаунтов с единой платформы. Согласно статистике, наиболее часто запрашиваемые функции в приложении «Nar+» - это проверка баланса и бонусов, заказ интернет-пакетов, а также активация или изменение нового тарифа.

Приложение «Nar+» можно скачать в AppStore и PlayStore. Подробную информацию о приложении можно найти на сайте https://www.nar.az/plus/.