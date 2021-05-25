Эрдоган: «Байрактары» вынудили многих пересмотреть отношение к военной стратегии

Первый беспилотный военный самолет турецкого производства планируется поднять в воздух к столетию Турецкой Республики в 2023 году. Как сообщает Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

Турецкий лидер привлек внимание к успехам отечественного оборонпрома, в особенности в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов.