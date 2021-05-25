Сколько может прожить человек? Ученые установили

Специалисты сингапурской биотехнологической компании Gero PTE, онкоцентра Roswell Park в Буффало (США) и российских Курчатовского института и Сколковского института науки и технологий смогли установить максимально возможный возраст человека, проанализировав связь между старением и утратой способности восстанавливаться после перенесенного стресса.

Старение — сложный процесс, который проявляется в виде деградации организма из-за развития хронических возрастных заболеваний. Свести комплексный процесс старения к одному лишь биологическому возрасту довольно сложно, однако ученым все же удалось определить максимально возможный возраст человека. Статья по теме появилась в издании Nature Communications.

Группа исследователей под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) предложила использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). По их данным, этот индикатор зависит от наличия болезней, возраста и образа жизни. Уровень устойчивости ученые рассчитывали при помощи данных о физической активности, которые они получали с датчиков, прикрепленных к участникам исследования.

По словам биологов, наименее устойчивым организм становится к 120-150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.

Как заявил Федичев, ученые пришли к выводу, что возрастной предел, который приводит к смерти, «является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», пишет «Газета.ру».

Это беспрецедентное в научном мире исследование впервые дает уникальный шанс оценить теоретически возможную продолжительность жизни для каждого конкретного человека.