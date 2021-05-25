Эрдоган рассказал, чего ждет от предстоящей встречи с Байденом

Встреча президентов Турции и США на июньском саммите НАТО в Брюсселе ознаменует собой новую эру в турецко-американских отношениях. В этом выразил уверенность турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе онлайн-встречи с руководителями крупных американских компаний. Об этом сообщает Anadolu.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества между двумя странами, Эрдоган подчеркнул, что Анкара нацелена на доведение объема товарооборота между Турцией и США до 100 млрд долларов.

Глава турецкого государства отметил, что для достижения этой цели сторонам необходимо продемонстрировать “искренний, уважительный подход, основанный на общих интересах и ценностях”.