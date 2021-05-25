Стало известно, что бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35 и вошли в пространство Сирии в течение нескольких минут. Как отмечают иностранные наблюдатели, точное количество воздушных машин не сообщалось. Но известно, что группа самолетов находилась в воздухе Сирии около трех часов.

Как оперативно сообщал haqqin.az, российские бомбардировщики дальнего действия ВВС России прилетели на днях на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы, по данным российского оборонного ведомства, выполнить учебные задачи в новых географических условиях.

Командир группы бомбардировщиков заявил, что экипажи «получили уникальный опыт на южной географической широте», а самолеты подтвердили свою способность выполнить задание в тех климатических условиях, то есть при сильной жаре.

Надо отметить, что прибытие трех бомбардировщиков в Хмеймим произошло после реконструкции взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе, которая начала использоваться Россией в 2015 году во время военной операции в Сирии.

Напомним, база в Хмеймим — это часть военной базы близ города Латакия на берегу Средиземного моря. По некоторым данным, на эту авиабазу с помощью самолетов другого типа, например, Ту-95 МС и Ту-160, могут быть доставлены ядерные заряды.

Ранее тяжелые бомбардировщики России Ту-22M3 использовались вооруженными силами РФ во время операции в 2015-2017 годах, пересекая территории Ирана и Ирака. При этом самолеты тогда были ограничены количеством снарядов на борту и количеством горючего.

Военные маневры — часть международной политики. И полет российских военных самолетов, тяжелых бомбардировщиков дальнего действия — часть внешней политики России на Ближнем и Среднем Востоке. Нравится это кому-то или не нравится.