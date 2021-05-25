Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 22:05

С ослаблением карантина, похоже, вновь приходит сезон чиновничьей охоты на архитектурные памятники Баку. Первой жертвой стало историческое здание архитектора Плошко на площади Азнефти, построенное в начале прошлого века. Неужели нет спасения от варварства местной плутократии, ничем не гнушающейся ради престижного уголка столицы ради лишнего миллиона готовых пустить под бульдозер и Девичью башню? Об этой, пока, увы, неистребимой проблеме Баку и других городов страны haqqin.az побеседовал с известным архитектором, доктором наук, профессором Эльчином Алиевым.

- Ваши статусы в соцсетях в последние годы нередко оповещают общественность об очередных актах вандализма по отношения к архитектурным достопримечательностям Баку. О том, как недавно был обезображен официально признанный памятником архитектуры и занесенный в реестр охраняемых государством объектов (под номером № 3386) дом на Азнефти бакинцы тоже узнали от вас. Судя по всему, вы взяли на себя миссию насколько возможно противостоять уничтожению архитектурного наследия Азербайджана… - Как, скажите, можно оставаться равнодушным к такому произволу? Не перестаю удивляться многочисленным нарушениям Закона об охране архитектурного наследия, подписанного в своё время президентом страны. Вот и на этот раз в самом центе города, у фуникулера, практически на Азнефти, взяли и демонтировали часть памятника архитектуры. Кого-то не устраивал бывший жилой дом Амираслановых на проспекте Нефтчиляр, построенный в 1906-1907 годах по проекту известного польского архитектора Йозефа Плошко, ну и недолго думая сломали до основания половину исторического строения, и теперь достраивают со всеми бытовыми удобствами новое здание вместо прежнего памятника.

Если даже допустить, что поселившееся в нем люди заботятся о своём удобстве и своей выгоде и что всех не обяжешь понимать значимость исторического наследия, то все равно поражает, куда смотрят Министерство культуры и Служба по охране архитектурного наследия. И свидетелями такого пренебрежительного отношения к собственной истории и культуре мы становились уже много раз… Все дело, по-моему, в отсутствии постоянного контроля за состоянием архитектурного наследия, что ведет к его разрушению, изменениям проектов известных зодчих прошлого. Нельзя сказать, что совсем уж меры не принимаются, но зачастую они безнадежно запаздывают. Буквально десять дней назад по указанию мэра города начался демонтаж незаконной пристройки на крыше исторического здания по улице 28 Мая, 6, где владелец последнего этажа, бросив вызов формирующейся политике руководства страны по сохранению архитектурного наследия, не обращая внимания на принятые в цивилизованном обществе законы и правила, возвел на крыше охраняемого государством памятника архитектуры 1908 года (запись № 2892 на странице 127 закона) огромную, ужасного вида мансарду. Как это могло произойти в центре города, на глазах всех чиновников? Разве в течение нескольких месяцев они не замечали творящегося беспредела, то бишь строительства мансарды? Как мог не видеть этого глава Исполнительной власти Сабаильского района? Впрочем, всем понятно, почему он и его подчиненные упорно «не замечали» этого безобразия… - В связи с десятками подобных инцидентов возникает вопрос, осуществляется ли у нас охрана памятников архитектуры в общепринятом в цивилизованном мире понимании? Может ли вообще что-либо помешать особо рьяным деятелям снести и перестроить, скажем, здание Академического театра оперы и балета, дом Исы бека Гаджинского или достроить пару этажей на здании Бакинской женской школы архитектора Гославского, в котором сейчас располагается Институт рукописей? - Чтобы не допустить подобное нужна в первую очередь активная гражданская позиция бакинцев и наших соотечественников. Позиция, не позволяющая равнодушно взирать на нарушения закона, способствующая государственным органам в их работе. Это наш город, наша страна, и мы хозяева в ней. Не понимаю равнодушных людей, которых не интересует состояние улицы, дома, где они живут. Людей, которым безразлично все, что находится за порогом их квартиры. А ведь сто лет назад у нас в городе парадные жилых зданий были более красивы, чем интерьеры частных квартир. Отрадно, что за последние годы правительство инвестирует немалые средства в восстановление исторического облика зданий, реставрацию даже таких деталей, как двери тех же парадных подъездов. Именно для заботы о памятниках архитектуры указом президента страны создана Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры. Правда, прошел уже достаточно большой срок с момента назначения нового руководства этой структуры, однако никаких коренных изменений в её деятельности не видно. При бесконтрольности и попустительстве государственных органов в ежедневном режиме происходит мелкая, малозаметная порча бесценных архитектурных памятников столицы, заключающаяся в размещении на стенах многочисленных табличек, реклам, указателей, кондиционеров, кабелей. И все эти на первый взгляд незначительные наслоения по масштабам происходящего ведут к катастрофе, разрушению бесценных памятников культуры. Душа болит, когда видишь всё это, и пожаловаться некуда. А когда жалуешься, получаешь равнодушную отписку…

В феврале этого года обратился с письмом к министру культуры страны о том, как глумятся над памятником архитектуры неоклассицизма конца XIX - начала XX века,– зданием поликлиники по улице Гурбана Аббасова на Баилово. Казалось бы, судьба этой бывшей музыкальной школы, с любовью построенной владельцем для своих детей, сложилась благополучно: советская власть в 1930-х годах разместила здесь медицинское учреждение и по сей день в доме располагается городская поликлиника № 33. Охраняемое государством здание (запись в законе № 3309 на стр.136) сотню лет сохраняло нетронутым свой величественный облик, но некоторое время назад руководство поликлиники решило осовременить его облик. Великолепного качества, хорошо сохранившиеся кованые металлические решетки сменили на новодел, совершенно не подходящий по своему стилю к архитектуре и фасаду исторического строения. Пребывавшую более века в отличном состоянии уникальную деревянную дверь заменили на новую пластиковую, чужеродно выпирающую на историческом фасаде. И ни властям района, ни начальству медучреждения в голову не пришло, что их действия идут вразрез с усилиями руководства страны по сохранению бесценного архитектурного наследия. Об этом вопиющем факте я и написал министру культуры, попросив дать указание соответствующим ведомствам срочно разобраться в ситуации и восстановить прежний облик памятника архитектуры. Формальный коротенький ответ от главы Службы по охране памятников пришёл через… 65 дней (!). В нем сообщалось, что Минздрав и исполнительные власти района поставлены в известность. Ну и что? Проблема-то не решена. И почему-то я не сомневаюсь, что ничего не изменится, пока не обратишься с письмом к президенту страны. Вот тогда все забегают и зашевелятся. Но разве это дело?.. - Да уж, гражданская позиция, забота о родном городе пока у нас как-то не очень проявляются. Приходишь к кому-то в гости - в квартире красота и порядок, а в подъезде, во дворе замусорено и грязно. То, что творится вне собственных стен – большинство из нас не особо волнует. Как говорил один наш философ, мусор и грязь за порогом, во дворе или забором для некоторых естественный городской ландшафт. Почему так тяжело прививается у нас городская культура? - Вынужден с вами согласиться. По долгу службы часто бываю в пригородах Баку, и проезжая по разбитым дорогам между рядами очень дорогих вилл не устаю удивляться – неужели ни у кого из тех, кто ездит здесь на роскошных автомобилях, не возникает желания за свой счёт отремонтировать эту самую дорогу или даже провести новую… Да что говорить, любопытства ради пройдите как-нибудь к жилому дому Зейнал бека Селимханова, расположенному в центре Баку по улице Юсифа Мамедалиева. Это памятник архитектуры конца XIX – начала XX века, находится под охраной государства (под номером 3348 на стр. 137). Думаю, что квартиры там престижные и очень дорогие, а значит, люди живут не бедные. Но буквально сегодня утром, совершая ежедневную велосипедную прогулку, в который уж раз поразился грязи и неряшеству его подъездов и уродливому состоянию фасада здания…