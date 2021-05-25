Байден дал разведке 90 дней на подготовку отчета о происхождении COVID

Байден рассказал, что попросил разведку США «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу» по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней, сообщает РИА Новости. Заявление Байдена распространил Белый дом.

Также он добавил, что разведка не дала окончательного вывода, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии в одной из научных лабораторий.

«Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории... На сегодняшний день разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу», – сказал Байден.