В Калифорнии уходит под землю целый город

Фермерский город Коркоран в американском штате Калифорния постепенно уходит под землю. Изменения, практически незаметные для местных жителей, видно на спутниковых снимках NASA, сообщает High Country News.

Отмечается, что за последние 14 лет город в некоторых местах осел на 3,5 метра, что равно примерно одному этажу двухэтажного жилого дома. По мнению экспертов, процесс оседания в регионе вызван постепенным истощением земель из-за выкачки подземных вод. Местные фермеры активно добывают большое количество грунтовых вод для орошения посевов, в результате чего почва начинает опускаться.

Ежегодно Коркоран с населением почти 22 тысячи человек медленно уходит под землю от нескольких сантиметров до 0,6 метра. Пока ни дороги, ни здания в городе не разрушаются, однако влияние процесса на его топографию существенно. Уже разбиты кожухи колодцев с питьевой водой, а ратушу пришлось перестроить за десять миллионов долларов.

Агентство по управлению водными ресурсами прогнозирует, что город осядет еще на 2-3 метра в следующие 19 лет.