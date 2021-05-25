Журналисты выяснили, в каком отеле встретятся Путин и Байден

Как пишет швейцарское издание, расположение отеля рядом с офисами международных организаций делает его очевидным выбором. Например, неподалеку от него находится офис ООН в Женеве и Международный центр конгрессов (CICG). Пока подтверждения этой информации нет, передает РБК.

В 1985 году в Женеве прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Они провели переговоры в отеле InterContinental, а также на одной из местных вилл, напоминает издание SRF.

В марте 2009 года в отеле InterContinental прошли первые переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря США. Клинтон подарила российскому коллеге символическую «кнопку перезагрузки» отношений двух стран, предложив вместе нажать на нее. Однако американская сторона ошиблась при переводе, написав на кнопке «перегрузка» вместо «перезагрузка». В итоге Лавров и Клинтон вместе нажали на «кнопку перегрузки».