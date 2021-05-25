«Ложное утверждение»: Нетаньяху возмущен заявлением главы МИД Франции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал интервью министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, в котором тот заявил, что «Израиль рискует превратиться в государство апартеида». Об этом пишет NEWSru.co.il.

«Это дерзкое, ложное утверждение, не имеющее под собой никаких оснований. В Государстве Израиль все граждане равны перед законом, независимо от их происхождения. Государство Израиль - маяк демократии и прав человека в нашем регионе. Это единственная демократия в нашем регионе. Так было всегда, и так будет всегда. Мы не потерпим лицемерных и ложных моральных проповедей по данному вопросу», - заявил Нетаньяху на церемонии памяти погибших на «Альталене».

Издание отмечает при этом, что глава французского МИД не говорил, что Государство Израиль - «государство апартеида». Он предупредил, что такое может произойти, если не будет найдено решение конфликта между Израилем и палестинским народом.