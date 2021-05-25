Ученые узнали, почему тела тибетских монахов не разлагаются после смерти

По его словам, тела тибетских монахов после смерти не меняются до двух-трех недель. Говоря об исследованиях загадочной практики монахов — тукдама — «правильного» перехода в мир иной, российский эксперт отметил, что «за несколько дней до своей смерти монах должен читать определенные мантры», пишет «Росбалт».

Бубеев уточнил, что обычно монахов хоронят не позднее, чем через три дня после смерти, а тела их, несмотря на жару, не разлагаются неделями. Он сообщил, что у него была возможность обследовать тело монаха.

«Лежало в доме на жаре и не претерпевало никаких изменений, свойственных умершим. В ряде случаев покойник в этом состоянии может даже находиться в позе лотоса», — заявил Бубеев в интервью «МК».

Он отметил, что у обычного человека после кончины останавливается кровоток, возникает гипоксия мозга, потом смерть мозга, начинается разложение, а монахи в течение многих дней и недель как будто спят. «Согласно приборам, они были мертвы, а согласно тому, что видели мы, — просто спали глубоким сном. Мы описали 5 подобных случаев в прошлом году», — пояснил специалист, добавив, что «через две-три недели это заканчивается быстрым разложением тела в считанные часы».

«По буддийским понятиям — это знак того, что сознание плавно, не спеша перешло на тонкий план, усопший переселил его, и тело может быть кремировано», — сказал он, добавив, что пока ученые не могут сказать, что там происходит на самом деле на физиологическом уровне.