Мамед Эфендиев, отдел экономики 26 мая 2021, 23:57

Год назад в ходе видеоконференции с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) Эриком Рондолатом президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся вопроса установки в Баку LED ламп, благодаря которым будет сэкономлен большой объем энергии. И выразил удовлетворение тем, что все работы компании в сфере светотехники и интегрированных систем освещения в стране идут в соответствии с графиком. Вообще, переговоры были насыщены, стороны высказали много интересных фактов, о которых писал и haqqin.az.

И вот спустя год глава государства вновь принял в Баку Рондолата и других представителей руководства компании. Не многим главам ведущих компаний мира удавалось дважды за год добиться встречи с президентом Азербайджана. Тем более когда мир еще не вышел из цепких объятий коронавирусной пандемии. Видать важная причина подтолкнула стороны к личной встрече. Как и следовало ожидать, на встрече обсуждался ход реализации компанией намеченных проектов в Азербайджане. В частности, глава государства выразил удовлетворение работой, проделанной компанией для освещения улиц городов Баку, Сумгаита и Шемахи. Он подчеркнул важность проделанной работы для обеспечения безопасности транспорта и людей. И, как проинформировал президента генеральный исполнительный директор компании, в Баку и Сумгаите работы уже завершились, а в Шемахе находятся на стадии завершения. Он отметил, что благодаря примененным новым технологиям в этих проектах обеспечена 50-процентная экономия электроэнергии. А в дальнейшем экономия будет доведена до 75%-80%. Причем специально для Баку компания выпустила уникальную линейку светильников с очень теплым цветом света, под названием «Baku Champagne», который сохраняет ту самобытную атмосферу города, которой так гордятся жители столицы. Сокращение расходов на уличное освещение крупнейших городов страны, конечно же, заслуживает серьезного внимания. И одного этого достаточно было бы для аудиенции главы государства. Но, как выяснилось в ходе встречи, стороны намерены добиться куда больших задач. Так, президент Ильхам Алиев отметил необходимость продолжения работ, направленных на применение новых технологий, и подчеркнул важность подготовки на очередном этапе проектов освещения улиц и в других крупных городах - Гяндже, Мингячевире, Шеки, Габале, Ширване и Лянкяране.

Сегодня многие страны отказываются от ламп накаливания и переходят на новые более экономные технологии. Прогнозируется, что переход на LED–лампы позволит к 2025 году снизить расходы на глобальное освещение на 50%, снизив при этом на 20 млн тонн объем углеродных эмиссий в атмосферу ежегодно. И Азербайджан, как показывают масштабы и темпы проводимых компанией работ, по всей вероятности, не намерен отставать от других, даже самых развитых стран. К тому же это вполне логично встраивается в озвученную Ильхамом Алиевым философию развития экономики страны, строящейся лишь на новейших достижениях и технологиях. Кстати, это проявилось и в ходе дальнейшего обсуждения. Коснувшись инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, глава государства сообщил, что идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам. И отметил целесообразность участия компании Signify в данном процессе на стадии подготовки генеральных планов. Участие в подготовке генпланов важнейших городов на освобожденных от армянской оккупации территориях, конечно, важная и почетная работа. Значимость которой вдвойне возрастает, если учесть, что враг не оставил на этих землях камня на камне. Но журналистское чутье подсказывает, что одним только участием компании в данном процессе на стадии подготовки генеральных планов дело не закончится.