Amazon покупает легендарную Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд

Голливудской студии, которая была основана в 1924 году, принадлежат франшиза о Джеймсе Бонде, «Робокоп», «Хоббит», а также сериалы «Викинги» и «Рассказ служанки». Киностудия несколько месяцев искала покупателя. Во время пандемии коронавируса она потерпела огромные убытки, и у нее не было стримингового сервиса, который помог бы зарабатывать на продаже контента через интернет, пишет израильское издание «Детали».

С другой стороны, Amazon за время пандемии нарастила свои прибыли. Причем продажа видеоконтента – стриминговый сервис Prime Video - приносит интернет-гиганту все больше и больше денег.

Для Amazon покупка MGM, каталог которой насчитывает более 4 000 фильмов и 17 000 сериалов, - это способ пополнить свой сервис Prime множеством известных развлекательных франшиз. Кроме того, Amazon Studio получит авторские права на многих популярных персонажей и сможет снимать новые сериалы о них.

Сама киностудия продолжит работать под совместным брендом Metro-Goldwyn-Mayer и Amazon.