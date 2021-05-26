Еврокомиссия проверит Facebook

Еврокомиссия подозревает Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. По сведениям газеты Financial Times, Брюссель готовится начать расследование деятельности компании, в частности в сфере интернет-продаж. Об этом передает Euronews.

Как сообщает британская газета, официальные лица ЕС уже разослали Facebook и его конкурентам соответствующие анкеты. Цель - выяснить, не чинит ли препятствий последним американский гигант и соблюдает ли правила размещения бизнес-объявлений, бесплатно продвигая услуги своей платформы Marketplace для двух миллиардов пользователей.

От комментариев по этому поводу в Еврокомиссии воздержались.

Пока что Facebook остаётся единственной крупной американской технологической компанией, в отношении которой Евросоюз не вёл антимонопольного расследования. Брюссель уже проверял деятельность таких гигантов, как Microsoft, Amazon, Apple et Google.