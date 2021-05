Ученые назвали процент суперраспространителей коронавируса

Американские ученые провели исследование, по результатам которого стало понятно, что около 90% вируса SARS-CoV-2 в популяции распространяют всего 2% инфицированных людей — суперраспространителей.

Эксперты основывались на данных массового ПЦР-тестирования (более 72 тысяч тестов), проведенного в одном из университетов США в период с августа по декабрь 2020 года. Его результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.