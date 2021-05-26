Ученые назвали процент суперраспространителей коронавируса

Эксперты основывались на данных массового ПЦР-тестирования (более 72 тысяч тестов), проведенного в одном из университетов США в период с августа по декабрь 2020 года. Его результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские ученые провели исследование, по результатам которого стало понятно, что около 90% вируса SARS-CoV-2 в популяции распространяют всего 2% инфицированных людей — суперраспространителей.

Оценка вирусной нагрузки в пробах показала, что около половины из обследуемых из-за крайне низкого выделения вируса находятся в незаразной фазе, при этом до 90% вирионов приходится всего на 2% инфицированных. То есть оказалось, что незначительное меньшинство распространяют подавляющее большинство вирионов.

Далее биологи сравнили результаты, полученные по бессимптомным носителям, с аналогичными данными по госпитализированным пациентам с коронавирусной инфекцией, взятыми из десяти независимых исследований, проведенных на базе сотни лабораторий. Оказалось, что статистика распределения вирусной нагрузки среди бессимптомных и госпитализированных носителей вируса очень похожа.

В обеих группах около 90% вирионов приходятся на 2% суперраспространителей, а 99% — суммарно на 10% бессимптомных носителей и 14% больных с симптомами.

«Остается неизвестным, являются ли они особыми людьми, способными нести чрезвычайно высокую вирусную нагрузку, или многие инфицированные проходят через короткий период времени с очень высокой вирусной нагрузкой. Независимо от механизма, тем не менее ясно, что в любой момент времени лишь небольшое количество людей является носителем подавляющего большинства вирионов», — пишут авторы статьи.