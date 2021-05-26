Отдел спорта 00:50

Завтра в 21:00 по бакинскому времени в турецкой Аланье начнется товарищеский матч между футбольными сборными Турции и Азербайджана.

Турецкая команда в эти дни готовится к чемпионату Европы и, как известно, два матча из трех на групповой стадии проведет в Баку. А сборная Азербайджана проводит сбор, чтобы заложить фундамент перед сентябрьским продолжением отборочного турнира чемпионата мира-2022. После матча с Турцией у нашей команды будут еще две гостевые товарищеские игры – с Беларусью (2 июня) и Молдовой (6 июня). Судить завтрашнюю игру будет бригада арбитров из Косово во главе с Генджом Нузой. Сборные двух братских стран на сегодняшний день встречались семь раз. Пять раз побеждала Турция, один раз была ничья и еще в одном матче сборная Азербайджана одержала победу. Это случилось 12 октября 2010 года в отборочном матче Евро-2012, а решающий гол после разыгранного «по-азербайджански» углового забил Рашад Садыхов.

Последнюю игру команды провели в октябре 2011 года. В Стамбуле сборная Турции победила со счетом 1:0. С тех пор прошло уже почти 10 лет. Сегодня в Аланье состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи и футболиста Гара Гараева. «Рад сегодня быть в Турции, где сыграют команды двух братских стран, - говорит итальянский специалист. – Нам будет противостоять очень сильная сборная. Хотим провести хороший матч, показать достойную игру и поставить сложные задачи перед сборной Турции. Чем лучше сыграем мы, тем больше пользы от этого спарринга получит турецкая команда. На Евро-2020 сборная Турции проведет матч открытия с Италией. После прихода Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии у «Скуадры адзурры» дела пошли в гору. У Италии сильная команда, есть молодые и перспективные футболисты. Манчини, как и главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш, умеет добиваться успеха с игроками, которые есть в его распоряжении. Соглашусь ли я рассказать о сборной Италии, если меня об этом попросит Шенол Гюнеш? Для меня не проблема говорить о футболе. Но Шенол Гюнеш опытнее меня. У него в команде футболисты из Италии, «Ливерпуля», чемпионы Франции.

Я начал работу в сборной Азербайджана 10 месяцев тому назад. Начинать в период пандемии было сложно. У нас качественная команда, хотим накопить побольше международного опыта и прогрессировать. У нас впереди три товарищеских матча. Все они важны для нас. Посмотрим, как игроки будут восстанавливаться. Постараемся как можно лучше подготовиться к сентябрьским отборочным играм». Гара Гараев заявил, что матч с Турцией имеет для нас особое значение. «Это не просто товарищеская игра, это братский матч, - говорит полузащитник «Карабаха». – Здесь не будет проигравших. Хочется, чтобы и мы, и сборная Турции подготовились как можно лучше. Они скоро приедут в Баку, проведут у нас два матча Евро-2020. Как всегда, мы будем болеть за сборную Турции». Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на предматчевой пресс-конференции сказал следующее: «Приветствуем команду Азербайджана. С Азербайджаном мы – два государства, одна нация. В завтрашнем товарищеском матче нам придется сложно. Обороняющиеся команды доставляют много проблем. Сборная Азербайджана хорошо защищается, хорошо играет в пас. Будет нелегко, но мы сделаем все, чтобы победить».