Братский матч между Турцией и Азербайджаном Они не играли 10 лет…
Завтра в 21:00 по бакинскому времени в турецкой Аланье начнется товарищеский матч между футбольными сборными Турции и Азербайджана.
Турецкая команда в эти дни готовится к чемпионату Европы и, как известно, два матча из трех на групповой стадии проведет в Баку. А сборная Азербайджана проводит сбор, чтобы заложить фундамент перед сентябрьским продолжением отборочного турнира чемпионата мира-2022. После матча с Турцией у нашей команды будут еще две гостевые товарищеские игры – с Беларусью (2 июня) и Молдовой (6 июня).
Судить завтрашнюю игру будет бригада арбитров из Косово во главе с Генджом Нузой.
Сборные двух братских стран на сегодняшний день встречались семь раз. Пять раз побеждала Турция, один раз была ничья и еще в одном матче сборная Азербайджана одержала победу. Это случилось 12 октября 2010 года в отборочном матче Евро-2012, а решающий гол после разыгранного «по-азербайджански» углового забил Рашад Садыхов.
Последнюю игру команды провели в октябре 2011 года. В Стамбуле сборная Турции победила со счетом 1:0. С тех пор прошло уже почти 10 лет.
Сегодня в Аланье состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи и футболиста Гара Гараева.
«Рад сегодня быть в Турции, где сыграют команды двух братских стран, - говорит итальянский специалист. – Нам будет противостоять очень сильная сборная. Хотим провести хороший матч, показать достойную игру и поставить сложные задачи перед сборной Турции. Чем лучше сыграем мы, тем больше пользы от этого спарринга получит турецкая команда.
На Евро-2020 сборная Турции проведет матч открытия с Италией. После прихода Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии у «Скуадры адзурры» дела пошли в гору. У Италии сильная команда, есть молодые и перспективные футболисты. Манчини, как и главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш, умеет добиваться успеха с игроками, которые есть в его распоряжении.
Соглашусь ли я рассказать о сборной Италии, если меня об этом попросит Шенол Гюнеш? Для меня не проблема говорить о футболе. Но Шенол Гюнеш опытнее меня. У него в команде футболисты из Италии, «Ливерпуля», чемпионы Франции.
Я начал работу в сборной Азербайджана 10 месяцев тому назад. Начинать в период пандемии было сложно. У нас качественная команда, хотим накопить побольше международного опыта и прогрессировать. У нас впереди три товарищеских матча. Все они важны для нас. Посмотрим, как игроки будут восстанавливаться. Постараемся как можно лучше подготовиться к сентябрьским отборочным играм».
Гара Гараев заявил, что матч с Турцией имеет для нас особое значение.
«Это не просто товарищеская игра, это братский матч, - говорит полузащитник «Карабаха». – Здесь не будет проигравших. Хочется, чтобы и мы, и сборная Турции подготовились как можно лучше. Они скоро приедут в Баку, проведут у нас два матча Евро-2020. Как всегда, мы будем болеть за сборную Турции».
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на предматчевой пресс-конференции сказал следующее:
«Приветствуем команду Азербайджана. С Азербайджаном мы – два государства, одна нация. В завтрашнем товарищеском матче нам придется сложно. Обороняющиеся команды доставляют много проблем. Сборная Азербайджана хорошо защищается, хорошо играет в пас. Будет нелегко, но мы сделаем все, чтобы победить».
Напомним, на матчи с Турцией, Беларусью и Молдовой Джанни Де Бьязи вызвал следующих футболистов:
вратари - Эмиль Балаев («Карабах»), Айдын Байрамов, Мехти Джаннатов (оба – «Сумгаит»);
защитники - Максим Медведев, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев (все – «Карабах»), Антон Кривоцук («Нефтчи»), Шахрияр Алиев, Азер Салахлы (оба – «Кешля»), Бахлул Мустафзаде, Тамкин Халилзаде (оба - «Сабах»), Ходжат Хагверди, Эльвин Бадалов (оба – «Сумгаит»), Сертан Ташкын («Зиря»);
полузащитники - Исмаил Ибрагимли, Гара Гараев, Торал Байрамов (все – «Карабах»), Мурад Хачаев, Рагим Садыхов, Вугар Мустафаев (все – «Сумгаит»), Анатолий Нуриев («Минай», Украина), Алексей Исаев («Сабах»), Эмин Махмудов, («Нефтчи»), Эльвин Джамалов («Зиря»);
нападающие – Намик Алескеров («Нефтчи»), Али Гурбани («Сумгаит»), Рамиль Шейдаев («Сабах»), Рустам Ахмедзаде («Минай», Украина).
А вот так выглядит список футболистов сборной Турции, вызванных для подготовки к Евро-2020:
вратари - Алтай Байындыр («Фенербахче»), Фехми Мерт Гюнок («Башакшехир»), Гекхан Аккан («Ризеспор»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);
защитники - Мехмет Зеки Челик («Лилль», Франция), Чаглар Сеюнджю («Лестер», Англия), Каан Айхан, Мерт Мюлдюр (оба – «Сассуоло», Италия), Мерих Демирал («Ювентус», Италия), Озан Кабак («Ливерпуль», Англия), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Ченгиз Мераш («Гавр»);
полузащитники - Юсуф Языджи («Лилль», Франция), Дорукхан Токез («Бешикташ»), Махмут Текдемир («Башакшехир»), Ирфан Кахведжи, Озан Туфан (оба – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич Альбион», Англия), Оркун Кекчю («Фейеноорд», Нидерланды), Тайлан Антальялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия);
нападающие - Бурак Йылмаз («Лилль», Франция), Ченгиз Ундер («Лестер», Англия), Энес Унал («Хетафе», Испания), Эфеджан Караджа («Аланьяспор»), Абдулкадир Омур («Трабзонспор»), Мухаммед Актюркоглу, Халил Дервишоглу (оба – «Галатасарай»), Халил Акбунар («Гезтепе»), Кенан Караман («Фортуна», Германия).