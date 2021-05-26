За 20 лет более чем в 8 раз: в Турции рассказали о росте экспорта в Азербайджан

Объем турецкого экспорта в Азербайджан за последние 20 лет вырос более чем в восемь раз, сказал глава Ассоциации экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле на заседании торговых делегаций Азербайджана и Грузии, передает новостной портал «TRT на русском».

По его словам, если в 2000 году объем поставок из Турции в южнокавказскую республику составлял $230 млн, то по итогам 2020 года этот показатель вырос на 805% – до более чем $2 млрд.

«Наибольший рост экспорта в Азербайджан наблюдается в сфере оборонной и авиационной промышленности – на 194%, до $261 млн. Экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности в Азербайджан в первые четыре месяца 2021 года вырос на 1 233,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $117,3 млн», – отметил Гюлле.