Дело о терроризме: во Франции задержали уроженцев России

Посольство России во Франции организовало проверку данных о задержании «четырех выходцев из РФ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы посольства Сергея Паринова.

«Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании четырех выходцев из России. Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции», — сказал дипломат. По его словам, ответ пока не получен.

26 мая агентство France-Presse со ссылкой на судебный источник сообщило о задержании во французском департаменте Нижний Рейн четырех уроженцев России. По его информации, все задержанные являются выходцами с Северного Кавказа. Они подозреваются в подготовке теракта. По данным источника агентства, подозреваемых задержали сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) в рамках предварительного расследования Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT).