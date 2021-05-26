Команда, обыгравшая «Карабах», выиграла Лигу Европы и попала в Лигу чемпионов

В польском Гданьске состоялся финал футбольной Лиги Европы. В решающем матче за трофей сошлись испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».

Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, сыграв вничью 1:1. Жерар Морено на 29-й минуте вывел испанцев вперед. Англичане отыгрались во втором тайме – на 55-й минуте отличился уругваец Эдинсон Кавани.

В долгой серии пенальти удачливее оказались футболисты «Вильярреала», победившие со счетом 11:10.

Отметим, что, победив в Лиге Европы, «Вильярреал» завоевал право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22.

Для главного тренера испанской команды Унаи Эмери это уже четвертая победа в Лиге Европы. Три первых трофея он выиграл вместе с «Севильей».

Также стоит напомнить, что испанская команда была соперником нашего «Карабаха» на групповой стадии нынешнего розыгрыша Лиги Европы. В Стамбуле, где чемпион Азербайджана из-за войны в Карабахе проводил свои домашние матчи, испанцы победили со счетом 3:1. А в Испании матч не состоялся, так как из-за массового заражения коронавирусом у «Карабаха» не набралось нужного количества игроков для поездки в Вильярреал. Хозяевам была присуждена техническая победа 3:0.