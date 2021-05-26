Микаэл Минасян: «Никол Пашинян назначил виноватого в бардаке на границе с Азербайджаном»

« Именно сейчас разворачивается очередной спектакль под названием «В бардаке на границе виновна ОДКБ», - написал в своем Телеграм-канале зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол в Ватикане Микаэл Минасян.

Минасян считает, что из-за сложившейся на азербайджано-армянской границе ситуации и.о. премьер-министра Никол Пашинян «решил назначить виноватой ОДКБ», и «у любого разумного человека это действо вызывает снисходительную усмешку».

«Но мы-то все помним, что именно Никол стал тем руководителем Армении, который в самом начале своей власти оскорбил ОДКБ, выдвинув обвинения против Юрия Хачатурова, занимавшего на тот момент пост генерального секретаря этой организации. Именно Никол не давал Станиславу Засю занять пост генерального секретаря ОДКБ, до окончательного истечения срока полномочий уже низложенного Юрия Хачатурова».

Недовольство экс-посла вызвал и тот факт, что, выступая в среду с заявлениями в ходе правительственного часа в парламенте, которые Минасян, кстати, называет, «бредом», Пашинян сказал, что «не собирается объявлять военное положение: «Никол месяцами не отменял военное положение, надеясь с его помощью заткнуть оппонентов... Военное положение будет введено только и только тогда, когда Никол поймет, что выборы ему невыгодны и их нужно отменить».