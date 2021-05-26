Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:13

Азербайджан и Армения подошли к заключительной стадии завершения армяно-азербайджанского конфликта. Военные действия остались в прошлом, и главный гарант предварительного мирного соглашения от 10 ноября – Россия, расположив своих миротворцев на линии размещения азербайджанских войск, перечеркнула перспективу возобновления войны. В Армении по сей день некоторые реваншистские силы пытаются представить Трехстороннее заявление президентов своеобразным соглашением о прекращении огня, проводя параллели с Бишкекским протоколом от 1994 года, положившим конец первой карабахской войне. Однако по своей правовой и политической значимости Трехстороннее заявление и Бишкекский протокол совершенно разные документы.

Во-первых, Бишкекский протокол был подписан на уровне спикеров парламентов и министров обороны и предусматривал всего лишь прекращение огня. Противоборствующие стороны оставались на занятых позициях. А Трехстороннее заявление подписано главами государств, к тому же подкреплено подписью самого президента России как гаранта окончательного урегулирования конфликта. К тому же Трехстороннее заявление обязало армянское правительство вывести войска из трех районов, оккупированных в период первой войны. Во-вторых, Трехстороннее заявление закладывает основу для подписания окончательного мирного соглашения. Стороны взяли на себя обязательства по разблокированию всех транспортно-коммуникационных сообщений, прерванных после начала первой войны. Более того, Московское соглашение предусматривает делимитацию и демаркацию границы Азербайджана с Арменией. И, наконец, нахождение в зоне завершенного конфликта войск страны-гаранта окончательного урегулирования нивелирует все потенциальные угрозы и риски возобновления военных действий в обозримом будущем. Напомним, Бишкекский протокол содержал всего лишь одну договоренность о прекращении военных действий. Солдаты остались в окопах с заряженными автоматами. Начавшиеся после подписания протокола активные переговоры вокруг формирования принципов Большого мирного соглашения были прерваны армянской стороной дважды – после свержения Тер-Петросяна и после убийства Вазгена Саргсяна с Кареном Демирчяном.

Армянская сторона пытается, в первую очередь при поддержке некоторых западных сил, вернуть в повестку дня вопрос формирования принципов урегулирования, в частности, определение статуса нагорной части Карабаха, находящейся под временным управлением командования российских миротворцев. Азербайджан считает вопрос полностью исчерпанным и требует от Армении признать в безусловном порядке его территориальную целостность. Со своей стороны Азербайджан заявил о готовности признать территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах. Азербайджан как с политико-правовой, так и моральной стороны совершенно прав в своей категоричной позиции. Ведь на протяжении 26 лет Баку был готов к обсуждению статуса нагорной части Карабаха на переговорном процессе на основе принятых обеими сторонами пресловутых Мадридских принципов в формате Минской группы ОБСЕ. Однако Армения противилась исполнению взятых на себя обязательств по деоккупации 7 азербайджанских районов. Судьба нагорной части Карабаха должна была быть определена именно после деоккупации азербайджанских административных районов. Но Азербайджан ценой жизни тысяч своих солдат и грандиозных военных расходов добился исполнения принятых Арменией на себя первой части Мадридских принципов. Азербайджан добился исполнения резолюций Совбеза ООН и консолидированных решений ОБСЕ посредством военных действий. О каких Мадридских принципах и переговорах вокруг потерявших свою правовую значимость предварительных документов может идти речь?

Остался всего лишь один документ, регламентирующий отношения Азербайджана с Арменией, – Трехстороннее заявление глав государств как предварительное мирное соглашение между сторонами. Остался всего лишь один посредник, выступающий гарантом соблюдения мирной жизни в регионе, – Россия. Армянская сторона пытается представить конфликт с Азербайджаном неким неразрешимым гордиевым узлом, но мировая история знает множество примеров окончания и разрешения еще более сложных межгосударственных и межэтнических конфликтов. Можно напомнить историю Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, устранивших угрозу стабильности на всем Ближнем Востоке на долгие десятилетия вперед. Казалось бы, столь непримиримые противники, ведущая арабская страна и еврейское государство, вовлеченные до Кэмп-Дэвида в четыре войны (!!!), не только заложили основу мирного будущего, но и преподнесли исторический урок, как вчерашние враждебные друг другу государства могут стать лучшими союзниками и гарантами системы региональной безопасности. Сразу же после завершения войны Судного дня, при посредничестве президента США между Египтом и Израилем было подписано мирное соглашение, в соответствии с которым стоящие у Каира и Дамаска израильские войска отошли к Суэцкому каналу и вернули часть Голанских высот Сирии.

На линии соприкосновения арабских и еврейских войск расположились миротворческие силы ООН. Однако как Анвар Садат, так и Голда Меир с Моше Даяном прекрасно понимали, что именно окончательный мир откроет новую страницу в истории Ближнего Востока. Но путь к Кэмп-Дэвидским соглашениям – прочному фундаменту долгого и стабильного мира – был усеян кровью, поражениями и большими потерями арабских и еврейских политиков и народов. Однако эта тернистая дорога вдоль восточных дюн длиной в долгие четыре года все же надо было пройти любой ценой. В результате Кэмп-Дэвидские соглашения коренным образом изменили политический ландшафт региона, открыв путь к сегодняшним «Авраамовым соглашениям» - примирению Израиля со всем арабским миром. Другой красноречивый пример: Эрдутское соглашение между непримиримыми вражескими государствами – Хорватией и Сербией, пролившими море крови после распада бывшей Югославии. Этот межэтнический и межгосударственный конфликт в большей мере напоминает противостояние Армении с Азербайджаном. После провозглашения независимости Хорватии сербское население при поддержке Белграда провозгласило сепаратистскую республику Сербской Краины с целью интеграции в состав Сербии. Первая война между Хорватией и Сербией завершилась преимуществом Белграда, после чего было подписано соглашение о прекращении огня. Но спустя три года Хорватия, объявив Отечественную войну, с помощью молниеносной военной операции освободила значительную часть Сербской Краины от оккупации.

На основании Эрдутского и Дейтонских соглашений в регион вошли миротворческие американские войска, а спустя год между Хорватией и Сербией установились дипломатические отношения. Сербия признала территориальную целостность Хорватии. По сей день Сербия и Хорватия ведут правовую борьбу в международных трибуналах, но судебные тяжбы между странами протекают мирно и цивильно. Чудовищная война между народами осталась в прошлом, а сербы активно интегрировались в хорватское общество и государственные институты. Конечно же, новая политическая история изобилует многими яркими примерами окончательного успешного разрешения межэтнических войн. Примеры можно продолжить… Именно оглядываясь на красноречивые примеры из мировой истории, исходя из стратегии построения фундаментальной системы региональной безопасности, Ильхам Алиев в последние дни в своих выступлениях стал все чаще призывать к необходимости заключения окончательного мира с Арменией. Во всяком случае, И.Алиев заявил о готовности Азербайджана приступить к работе над текстом мирного соглашения. Правительство Армении все еще сохраняет молчание. И, по всей видимости, молчание в Армении продолжится до становления новой стабильной власти.