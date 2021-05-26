В Баку стартует чемпионат мира по спортивной аэробике

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует еще одно крупное соревнование – 16-й чемпионат мира по спортивной аэробике.

Первенство планеты по этой гимнастической дисциплине пройдет у нас впервые. Напомним, в 2019 году в Баку прошел чемпионат Европы по спортивной аэробике.

На этот раз в столице Азербайджана выступят представители 22 стран. Ожидается участие 171 спортсменки и спортсмена.

В чемпионате, который продлится три дня, будет разыграно восемь комплектов медалей. Обладатели наград определятся в командном первенстве, в личных соревнованиях у женщин и мужчин, в турнирах смешанных пар, троек, групп, а также в аэродэнсе и аэростепе.

Азербайджан на важнейших соревнованиях представят: индивидуальная программа – Нурджан Джаббарлы, Владимир Долматов; смешанная пара – Медина Мустафаева - Владимир Долматов; группа – Владимир Долматов, Имран Имранов, Нармина Гусейнова, Хошгядям Гулиева, Балаханым Ахмедова; аэродэнс – Эльчин Мамедов, Имран Имранов, Нармина Гусейнова, Нурджан Джаббарлы, Медина Мустафаева, Нигяр Ибрагимбейли, Акиф Керимли, Айхан Ахмедлы. Отметим, что наша команда по аэродэнсу является действующим чемпионом Европы.