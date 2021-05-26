Минобороны Армении подтвердило факт пленения шести военнослужащих со стороны азербайджанской армии.

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27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны.

В результате неотложных оперативных мер 6 военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен.

Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танков, вооруженных сил Армении. В результате предпринятых действий их передвижение было пресечено.

В настоящее время подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку в этом направлении.