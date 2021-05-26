Объявлено продолжение Евровидения-2021

На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу, передает РИА Новости.

"Евровидение продолжится онлайн", — сообщается в размещенном ролике.

Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные к конкурсу на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22:00, а финалистов — 29 мая в это же время.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — написали организаторы конкурса.

Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем Евровидения в этом году стала Италия.