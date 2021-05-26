Бинагади снова лидер по больным коронавирусом
Бинагадинский район лидирует в Баку по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), на него приходится 14,6% всех зараженных жителей столицы, сообщает сайт koronavirusinfo.az.
Далее следуют Хатаинский (13,4%), Ясамальский (12,2%), Сабунчинский (11,2%), Наримановский (8,2%), Сураханский (8,2%), Насиминский (7,9%), Низаминский и Хазарский (по 7,1%), Сабаильский (5%), Гарадагский (4,95%) и Пираллахинский (0,5%) районы Баку.
Отметим, что на Баку приходится больше всего случаев инфицирования коронавирусом – 54,2% от общего числа заразившихся в стране.