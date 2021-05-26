Ким Чен Ын все реже появляется на публике

Северокорейский лидер Ким Чен Ын мог сократить свое участие в публичных мероприятиях из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции в Сеуле представитель министерства по делам объединения двух Корей, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем тенденцию, в соответствии с которой в 2020 и 2021 годах Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике. Исключение составляют лишь крупные политические мероприятия, такие, как партийный съезд», — приводит агентство его слова.

Чиновник добавил, что в последний раз лидера КНДР видели на концерте в Пхеньяне 7 мая.