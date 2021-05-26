Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром

Полиция американского Портленда поднялась по тревоге после того, как участвующие в акциях в годовщину смерти чернокожего американца Джорджа Флойда устроили погром на городских улицах. Об этом сообщает местное издание Willamette Week.

Протестующие разгромили витрины более чем 10 магазинов и заведений, а также разбили окна в городской администрации. Речь идет о группе из примерно 200 человек, примерно половина из которых была одета в черную одежду и скрывала лицо, как это свойственно анархистам «черного блока». Они также переворачивали контейнеры с мусором и оставляли на стенах граффити с анархистскими лозунгами.

На следующий день стало известно, что полиция задержала четверых человек. Одному из них предъявлено обвинение в попытке поджога: он придвинул мусорный бак к зданию местного центра юстиции и поджег его содержимое.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден встретился с семьей Джорджа Флойда в годовщину его гибели.