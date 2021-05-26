Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

"В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в сфере общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений заявления, что COVID-19 был создан искусственно", - заявил представитель Facebook.

Американская компания Facebook больше не будет удалять посты, в которых говорится, что COVID-19 был создан искусственно, сообщил ее представитель телеканалу ABC News.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории. В МИД КНР заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

По итогам поездки эксперты провели пресс-конференцию, в ходе которой поделились результатами работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.