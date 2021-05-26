Эпидемиолог счел вероятной ежегодную вакцинацию от COVID-19

По его мнению, вакцины придется периодически обновлять с учетом новых штаммов коронавируса и иммунизироваться каждый год, по аналогии с прививкой от гриппа. Российский ученый уверен, что ближе к осени будет собрана достаточная статистика по эффективности имеющихся вакцин.

26 мая российский вирусолог Александр Семенов сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 и пришел к выводу, что вакцина действует эффективнее, чем сформированный иммунитет после болезни. По утверждению специалиста, вакцина распространяется на большее количество штаммов, захватывая общее для всех видов вируса. Если же человек подхватил определенный штамм и заболел, он также может переболеть снова, если заразится другим штаммом коронавируса.