МИД об армянской провокации на границе: Ереван нарушил трехстороннее заявление

Отдел информации

МИД Азербайджана расценивает попытку диверсионного проникновения ВС Армении на азербайджанскую сторону как нарушение Ереваном трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года.

«Министерство обороны Азербайджана сообщило о провокации вооруженных сил Армении в районе границы в Кельбаджарском направлении. Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении», - написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана утром в четверг сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы ВС Армении перейти границу Азербайджана. В результате предпринятых мер армянская разведывательно-диверсионная группа была обезврежена, 6 человек были взяты в плен.