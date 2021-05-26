МИД об армянской провокации на границе: Ереван нарушил трехстороннее заявление

МИД Азербайджана расценивает попытку диверсионного проникновения ВС Армении на азербайджанскую сторону как нарушение Ереваном трехстороннего заявления по Карабах у от 10 ноября 2020 года.

«Министерство обороны Азербайджана сообщило о провокации вооруженных сил Армении в районе границы в Кельбаджарском направлении. Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении», - написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана утром в четверг сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы ВС Армении перейти границу Азербайджана. В результате предпринятых мер армянская разведывательно-диверсионная группа была обезврежена, 6 человек были взяты в плен.