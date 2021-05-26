МИД об армянской провокации на границе: Ереван нарушил трехстороннее заявление
МИД Азербайджана расценивает попытку диверсионного проникновения ВС Армении на азербайджанскую сторону как нарушение Ереваном трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года.
📢 MoD of #Azerbaijan reports on provocation by the armed forces of #Armenia near the borderline in #Kalbajar direction. A group of Armenian saboteurs tried to enter the territories of #Azerbaijan.— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) May 27, 2021
It’s yet another provocative act & violation of trilateral statement by Armenia!
«Министерство обороны Азербайджана сообщило о провокации вооруженных сил Армении в районе границы в Кельбаджарском направлении. Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении», - написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, Министерство обороны Азербайджана утром в четверг сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы ВС Армении перейти границу Азербайджана. В результате предпринятых мер армянская разведывательно-диверсионная группа была обезврежена, 6 человек были взяты в плен.