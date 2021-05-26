27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате неотложных оперативных мер шесть армянских диверсантов, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены и обезврежены.

Как сообщает haqqin.az, в социальных сетях распространены фото взятых в плен армянских диверсантов.