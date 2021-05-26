МИД: Попытки нарушения границ Азербайджана недопустимы

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана, эти группы были обнаружены, часть диверсантов сбежала, 6 человек (2 человека из одной группы и 4 - из другой) обезврежены и задержаны азербайджанской армией.

Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, 27 мая разведывательно-диверсионный отряд вооруженных сил Армении в составе двух групп проник вглубь территории Азербайджана в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района вблизи государственной границы Азербайджана с Арменией, пытался осуществить на этой территории диверсионно-разведывательную операцию и диверсионную террористическую деятельность - минирование дорог.

«Армения уже некоторое время проводит политику намеренного усиления напряженности на приграничных территориях двух стран. Проникновение разведывательной группы вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана, минирование территории и другие попытки диверсии расцениваются как террористически провокационные действия.

Азербайджан на протяжении многих лет страдал от мин, установленных армянской стороной, и диверсии, и очередные попытки минирования дорог, осуществляемые диверсионной группой Армении на территории Азербайджана, могут представлять в будущем серьезную угрозу для жизни азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц.

Азербайджан выступает за устранение напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами.

Попытки нарушения границ Азербайджана недопустимы. Армения должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе двух стран, с уважением относиться к границам соседнего государства», - отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.