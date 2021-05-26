Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению избегать политической истерии при обсуждении вопросов делимитации границы и применять прагматичный подход в этом процессе.

«Делимитация границ должна проходить не в форме политической истерии, а в нормальных прагматичных условиях, и в завершение каждая страна должна с уважением относиться к международно признанным границам», - сказал Джейхун Байрамов в интервью телеканалу AzTV, комментируя реакцию Еревана на предложения Баку по делимитации границ.

Глава МИД напомнил, что Азербайджан и Армения никогда ранее не проводили делимитацию государственной границы.

«Если у армянской стороны есть какие-то претензии, моменты, вызывающие вопросы или даже различия во мнениях, существуют механизмы решения, которые признаны на международном уровне. Механизм заключается в том, что государства создают рабочую группу, в случае необходимости и комиссию с привлечением специалистов», - передает Интерфакс-Азербайджан слова азербайджанского министра.