Ильхам Алиев принял министра образования Турции фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 мая принял министра национального образования Турции Зию Сельджука, сообщает АзерТадж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 мая принял министра национального образования Турции Зию Сельджука, сообщает АзерТадж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.