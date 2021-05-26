Kapital Bank впервые в Азербайджане представил услугу доставки зарплатных карт

Kapital Bank представил новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Впервые в Азербайджане юридические лица и предприниматели могут оформить доставку зарплатных карт от Kapital Bank к себе в офис.

Данная возможность распространяется на зарплатные карты, заказанные через систему «Клиент Банк». Для оформления доставки нужно при заказе карт через «Клиент Банк» выбрать опцию «Доставка по адресу» (Ünvana çatdırılma). Доставка пока доступна только в пределах Баку и Апшерона. В будущем услуга будет реализована и для регионов страны.

Следует отметить, что с помощью «Клиент Банк» можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как: открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок, информации о распоряжениях, онлайн кредитные продукты (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе «Клиент Банк» достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через «Клиент Банк» можно получить скидку до 25%.