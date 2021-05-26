Минобороны Армении назвало фамилии плененных армянских диверсантов
Министерство обороны Армении опубликовало фамилии шести диверсантов, взятых в плен при попытке разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района, сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, взятые в плен диверсанты А.Н. Абгарян, И.А. Саркисян, В.В. Саркисян, Б.С. Оганян, А.Г. Будоян, В.О. Рафаелян являются контрактниками.
Напомним, ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате неотложных оперативных мер шесть армянских диверсантов, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены и обезврежены.