Минтруда: еще 72 работодателя вовлечены в систему страхования

Начиная с последних месяцев прошлого года Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения осуществляет контроль за заключением работодателями договоров обязательного страхования с работниками через подсистему «Уведомление о трудовом договоре».

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, данный договор предусматривает обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.

В ходе контроля, осуществляемого через электронную систему, за прошедший период было выявлено, что 72 работодателя расторгли свои договоры в одностороннем порядке из-за не заключения договора обязательного страхования или не оплаты страховых взносов. В результате принятых мер было обеспечено заключение договора с работниками.

Также установлено, что в этой сфере 156 работодателей совершили административные правонарушения, в связи с чем принимаются меры в соответствии с законодательством.

Отметим, что интеграция электронной информационной системы Бюро обязательного страхования в подсистему «Уведомление о трудовом договоре» позволила обеспечить оперативный и эффективный контроль в этой сфере через электронную систему. Это привело к увеличению числа работников, с которыми заключен договор обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.