Конфедерация профсоюзов наградила департамент «Азеригаз» фото
Бакинский региональный департамент продажи газа ПО «Азеригаз» награжден Почетным дипломом Республиканской конфедерации профсоюзов.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения, республиканский конкурс прошел под девизом «Лучшее предприятие года по созданию здоровых и безопасных условий труда». За лучшие результаты в этой области указанный департамент был удостоен почетного диплома.
В церемонии награждения приняли участие генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, заместитель генерального директора Рамиль Искендеров, председатель профсоюзного комитета объединения Адалат Гурбанов. Руководство объединения выслушало предложения и идеи каждого ответственного лица Департамента и высоко оценило результаты, достигнутые за последние годы. Еще раз напомнив об ответственной работе, возложенной на БРДПГ, Р.Алиев отметил важность безупречного поведения в общении с абонентами и оказании клиентских услуг.
Отметим, в Бакинском региональном департаменте продажи газа в различных сферах работают 1306 сотрудников. Они обслуживают 918 440 абонентов, использующих природный газ в Баку и на Апшеронском полуострове.