Доктор Вагиф Абдуллаев оценил эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане

Заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения Вагиф Абдуллаев в интервью haqqin.az оценил эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, рассказал, каких правил следует придерживаться после принятых мер по смягчению карантинного режима в стране.

- Как вы оцениваете текущую эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане?

- На протяжении всего мая наблюдается тенденция к стабилизации и снижению уровня заражения COVID-19 среди населения Азербайджана. Это дает основание говорить о том, что карантинный режим, применяемый в стране, дает свои плоды, и нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране по COVID-19 можно оценить как стабильную.

- Могут ли принятые накануне меры по смягчению карантинного режима привести к росту числа заражений?

- Более года, в течение которого продолжается пандемия COVID-19, в различных странах мира наблюдается такая тенденция: смягчение карантинного режима создает у людей впечатление безопасности и уверенности, что приводит к несоблюдению профилактических мер (социальная дистанция, правильное использование масок, проветривание закрытых помещений, гигиена рук, воздержание от участия в массовых мероприятиях), которые играют решающую роль в предотвращении распространения COVID-19, а это может создать условия для повторного роста случаев заболевания. Однако мы надеемся, что выработанные нашими гражданами во время длительного карантина навыки личной защиты позволят нам избежать таких нежелательных последствий.

- Какие меры следует предпринимать наравне со смягчением карантинного режима?

- В период смягчения карантинного режима люди должны быть еще более осторожны, принимать все меры предосторожности, особенно профилактические меры защиты, о которых мы упоминали выше, чтобы защитить себя и других от рисков заражения вирусом, который все еще циркулирует в окружающей среде.

Не следует забывать, что для полной победы над COVID-19 требуется еще долгое время, и пандемия продолжает представлять серьезную угрозу для мира. Достаточно обратить внимание на статистику: за пять месяцев 2021 года в мире было больше случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертей от этой болезни, чем в 2020 году.

- Какова роль вакцин в снижении числа заражений коронавирусной инфекцией?

- Всемирная организация здравоохранения придает особое значение роли вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19. В соответствии с принятой в нашей стране «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», с 18 января этого года началась вакцинационная кампания. В настоящее время в Азербайджане использовано более двух миллионов доз вакцин, более 880 тысяч человек получили 2-ю дозу вакцины, то есть полностью вакцинированы.