В Японии предупредили о появлении «олимпийского» штамма COVID

Глава союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпиады в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже способствовать появлению «олимпийского» варианта коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Уэямы, на спортивные соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут в Японию варианты COVID-19 со всего мира.

«Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, соберутся здесь — в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады», — заявил глава союза врачей Японии.