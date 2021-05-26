В Баку был совершен налет на частный дом. Сотрудники 14-го Сабунчинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в совершении грабежа, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, проживающий в поселке Маштага гражданин сообщил в службу 102, что 25 мая около 04:00 двое неизвестных, проникнув в его дом, пытались ограбить его, нанеся ему удары металлическим ломом и ножом.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных противоправных действий были задержаны жительницы Гянджи и Баку - Сяма Асадова и Диляк Ибрагимова. Они признались в совершении преступления, в том числе в присвоении ключей от автомобиля Mitsubishi потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана. Расследование продолжается.