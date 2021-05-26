Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 28 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-19, днем 24-29, в Баку 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем - 45-50%.

28 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 27-32, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 мая на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.